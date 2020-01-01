Tokenomika Panther Protocol (ZKP) Odkryj kluczowe informacje o Panther Protocol (ZKP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Panther Protocol (ZKP) Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Oficjalna strona internetowa: https://www.pantherprotocol.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Kup ZKP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Panther Protocol (ZKP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Panther Protocol (ZKP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Historyczne maksimum: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 Historyczne minimum: $ 0.005932458710995027 $ 0.005932458710995027 $ 0.005932458710995027 Aktualna cena: $ 0.00609 $ 0.00609 $ 0.00609 Dowiedz się więcej o cenie Panther Protocol (ZKP)

Tokenomika Panther Protocol (ZKP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Panther Protocol (ZKP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZKP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZKP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZKP tokenomikę, poznaj cenę tokena ZKPna żywo!

Jak kupić ZKP Chcesz dodać Panther Protocol (ZKP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZKP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZKP na MEXC już teraz!

Historia ceny Panther Protocol (ZKP) Analiza historii ceny ZKP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZKP już teraz!

Prognoza ceny ZKP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZKP? Nasza strona z prognozami cen ZKP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZKP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!