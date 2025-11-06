GiełdaDEX+
Aktualna cena Illusion of Life to 0.002885 USD. Śledź aktualizacje cen SPARK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPARK łatwo w MEXC już teraz.

Logo Illusion of Life

Cena Illusion of Life(SPARK)

Aktualna cena 1 SPARK do USD:

$0.002881
$0.002881$0.002881
-2.27%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:33:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Illusion of Life (SPARK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002536
$ 0.002536$ 0.002536
Minimum 24h
$ 0.003256
$ 0.003256$ 0.003256
Maksimum 24h

$ 0.002536
$ 0.002536$ 0.002536

$ 0.003256
$ 0.003256$ 0.003256

--
----

--
----

-3.23%

-2.27%

-15.43%

-15.43%

Aktualna cena Illusion of Life (SPARK) wynosi $ 0.002885. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPARK wahał się między $ 0.002536 a $ 0.003256, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPARK w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPARK zmieniły się o -3.23% w ciągu ostatniej godziny, o -2.27% w ciągu 24 godzin i o -15.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 59.42K
$ 59.42K$ 59.42K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Illusion of Life wynosi --, przy $ 59.42K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPARK w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Illusion of Life (SPARK) – USD

Śledź zmiany ceny Illusion of Life dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00006692-2.27%
30 Dni$ -0.009125-75.98%
60 dni$ -0.022704-88.73%
90 dni$ -0.001138-28.29%
Dzisiejsza zmiana ceny Illusion of Life

DziśSPARK odnotował zmianę $ -0.00006692 (-2.27%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Illusion of Life

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.009125 (-75.98%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Illusion of Life

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SPARK o $ -0.022704(-88.73%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Illusion of Life

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.001138 (-28.29%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Illusion of Life (SPARK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Illusion of Life.

Co to jest Illusion of Life (SPARK)

SPARK to eksperymentalny projekt zainicjowany przez IllusionOfLife, oparty na narracji „wzmocnienie przez AI + rozwój napędzany przez społeczność”, którego celem jest stworzenie pierwszego wirtualnego organizmu przedsiębiorczego oraz eksploracja granic opowiadania historii z wykorzystaniem AI.

Illusion of Life jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Illusion of Life. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SPARK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Illusion of Life na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Illusion of Life będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Illusion of Life (w USD)

Jaka będzie wartość Illusion of Life (SPARK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Illusion of Life (SPARK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Illusion of Life.

Sprawdź teraz prognozę ceny Illusion of Life!

Tokenomika Illusion of Life (SPARK)

Zrozumienie tokenomiki Illusion of Life (SPARK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPARKjuż teraz!

Jak kupić Illusion of Life (SPARK)

Szukasz jak kupić Illusion of Life? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Illusion of Life na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Illusion of Life

Aby lepiej zrozumieć Illusion of Life, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Illusion of Life
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Illusion of Life

Jaka jest dziś wartość Illusion of Life (SPARK)?
Aktualna cena SPARK w USD wynosi 0.002885USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPARK do USD?
Aktualna cena SPARK w USD wynosi $ 0.002885. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Illusion of Life?
Kapitalizacja rynkowa dla SPARK wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPARK w obiegu?
W obiegu SPARK znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPARK?
SPARK osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPARK?
SPARK zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPARK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPARK wynosi $ 59.42K USD.
Czy w tym roku SPARK pójdzie wyżej?
SPARK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPARK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:33:23 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

