SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

NazwaSNX

PozycjaNo.179

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)6.47%

Podaż w obiegu343,466,216.99839866

Maksymalna podaż339,889,850.089

Całkowita podaż343,889,850.0967736

Wskaźnik obrotu1.0105%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.9 USDT

Historyczne maksimum28.77103007,2021-02-14

Najniższa cena0.0325776275658,2019-01-05

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieSynthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.