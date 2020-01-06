Tokenomika Origin (OGN) Odkryj kluczowe informacje o Origin (OGN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Origin Token (OGN) is Origin Protocol's native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin's products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin's products, cultivating a user-first platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.originprotocol.com Biała księga: https://www.originprotocol.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26

Tokenomika i analiza cenowa Origin (OGN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Origin (OGN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.14M $ 37.14M $ 37.14M Całkowita podaż: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Podaż w obiegu: $ 655.72M $ 655.72M $ 655.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 79.84M $ 79.84M $ 79.84M Historyczne maksimum: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 Historyczne minimum: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 Aktualna cena: $ 0.05664 $ 0.05664 $ 0.05664 Dowiedz się więcej o cenie Origin (OGN)

Tokenomika Origin (OGN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Origin (OGN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OGN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OGN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOGN tokenomikę, poznaj cenę tokena OGNna żywo!

Jak kupić OGN Chcesz dodać Origin (OGN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OGN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OGN na MEXC już teraz!

Historia ceny Origin (OGN) Analiza historii ceny OGN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OGN już teraz!

Prognoza ceny OGN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OGN? Nasza strona z prognozami cen OGN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OGN już teraz!

