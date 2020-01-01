Tokenomika Gitcoin (GTC) Odkryj kluczowe informacje o Gitcoin (GTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gitcoin (GTC) Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Oficjalna strona internetowa: https://gitcoin.co/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f

Tokenomika i analiza cenowa Gitcoin (GTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gitcoin (GTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.92M $ 27.92M $ 27.92M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.97M $ 28.97M $ 28.97M Historyczne maksimum: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 Historyczne minimum: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 Aktualna cena: $ 0.2897 $ 0.2897 $ 0.2897

Tokenomika Gitcoin (GTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gitcoin (GTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Gitcoin (GTC) Analiza historii ceny GTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GTC? Nasza strona z prognozami cen GTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

