Informacje o Slingshot (SLING) Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games' success. Slingshot isn't just launching games, but launching real IP. Oficjalna strona internetowa: https://slingshotdao.com/ Biała księga: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE Kup SLING teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Slingshot (SLING) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Slingshot (SLING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.11K $ 64.11K $ 64.11K Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Historyczne maksimum: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 Historyczne minimum: $ 0.000337810308062159 $ 0.000337810308062159 $ 0.000337810308062159 Aktualna cena: $ 0.0003438 $ 0.0003438 $ 0.0003438 Dowiedz się więcej o cenie Slingshot (SLING)

Tokenomika Slingshot (SLING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Slingshot (SLING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLING. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSLING tokenomikę, poznaj cenę tokena SLINGna żywo!

Jak kupić SLING Chcesz dodać Slingshot (SLING) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SLING, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SLING na MEXC już teraz!

Historia ceny Slingshot (SLING) Analiza historii ceny SLING pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SLING już teraz!

Prognoza ceny SLING Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLING? Nasza strona z prognozami cen SLING łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SLING już teraz!

