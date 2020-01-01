Tokenomika Stakestone (STO) Odkryj kluczowe informacje o Stakestone (STO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Stakestone (STO) StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns. StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns. Oficjalna strona internetowa: https://stakestone.io/ Biała księga: https://static.stakestone.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdAf1695c41327b61B9b9965Ac6A5843A3198cf07 Kup STO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Stakestone (STO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stakestone (STO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 225.33M $ 225.33M $ 225.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.71M $ 89.71M $ 89.71M Historyczne maksimum: $ 0.2678 $ 0.2678 $ 0.2678 Historyczne minimum: $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 Aktualna cena: $ 0.08971 $ 0.08971 $ 0.08971 Dowiedz się więcej o cenie Stakestone (STO)

Tokenomika Stakestone (STO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stakestone (STO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTO tokenomikę, poznaj cenę tokena STOna żywo!

Jak kupić STO Chcesz dodać Stakestone (STO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STO na MEXC już teraz!

Historia ceny Stakestone (STO) Analiza historii ceny STO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STO już teraz!

Prognoza ceny STO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STO? Nasza strona z prognozami cen STO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!