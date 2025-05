SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

NazwaSLING

PozycjaNo.2500

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.28%

Podaż w obiegu186,468,623

Maksymalna podaż5,000,000,000

Całkowita podaż5,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.0372%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.02871671040523046,2025-03-18

Najniższa cena0.0012148704458963,2025-05-25

Publiczny blockchainARB

Sektor

Media społecznościowe

