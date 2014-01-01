Tokenomika DASH (DASH) Odkryj kluczowe informacje o DASH (DASH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DASH (DASH) Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash. Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash. Oficjalna strona internetowa: https://www.dash.org/ Biała księga: https://docs.dash.org/ Block Explorer: https://explorer.dash.org

Tokenomika i analiza cenowa DASH (DASH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DASH (DASH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 258.09M $ 258.09M $ 258.09M Całkowita podaż: $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Podaż w obiegu: $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 392.55M $ 392.55M $ 392.55M Historyczne maksimum: $ 477.02 $ 477.02 $ 477.02 Historyczne minimum: $ 0.21389900147914886 $ 0.21389900147914886 $ 0.21389900147914886 Aktualna cena: $ 20.77 $ 20.77 $ 20.77 Dowiedz się więcej o cenie DASH (DASH)

Tokenomika DASH (DASH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DASH (DASH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DASH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DASH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDASH tokenomikę, poznaj cenę tokena DASHna żywo!

Historia ceny DASH (DASH) Analiza historii ceny DASH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DASH już teraz!

Prognoza ceny DASH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DASH? Nasza strona z prognozami cen DASH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DASH już teraz!

