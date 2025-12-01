Tokenomika CredDeFAI (DEFAI)
Tokenomika i analiza cenowa CredDeFAI (DEFAI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CredDeFAI (DEFAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o CredDeFAI (DEFAI)
CredDeFAI Protocol is a next-generation DeFi + AI (DeFAI) credit protocol, powered by OracAI technology. By combining AI-driven DeFi strategies, NFT-based credit scores, and gasless trading experiences, CredDeFAI redefines how users manage assets and access liquidity in decentralized finance.
Tokenomika CredDeFAI (DEFAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki CredDeFAI (DEFAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DEFAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEFAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDEFAI tokenomikę, poznaj cenę tokena DEFAIna żywo!
Chcesz dodać CredDeFAI (DEFAI) do swojego portfolio?
Historia ceny CredDeFAI (DEFAI)
Analiza historii ceny DEFAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny DEFAI
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEFAI? Nasza strona z prognozami cen DEFAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
