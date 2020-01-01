Tokenomika RIF (RIF) Odkryj kluczowe informacje o RIF (RIF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RIF (RIF) RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment. RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment. Oficjalna strona internetowa: https://rif.technology/ Biała księga: https://rif.technology/static/add903ce229a6f45a606cd78b028cf9e/RIF-whitepaper-V2.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/AAeENcfHbTExuTvs4q7r9Bjax98Dg6BGX3aMph4bTLdK Kup RIF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RIF (RIF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RIF (RIF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.87M $ 57.87M $ 57.87M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.87M $ 57.87M $ 57.87M Historyczne maksimum: $ 0.45724 $ 0.45724 $ 0.45724 Historyczne minimum: $ 0.0273613350172 $ 0.0273613350172 $ 0.0273613350172 Aktualna cena: $ 0.05787 $ 0.05787 $ 0.05787 Dowiedz się więcej o cenie RIF (RIF)

Tokenomika RIF (RIF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RIF (RIF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIF tokenomikę, poznaj cenę tokena RIFna żywo!

Jak kupić RIF Chcesz dodać RIF (RIF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RIF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RIF na MEXC już teraz!

Historia ceny RIF (RIF) Analiza historii ceny RIF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RIF już teraz!

Prognoza ceny RIF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIF? Nasza strona z prognozami cen RIF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIF już teraz!

