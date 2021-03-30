Tokenomika Axie Infinity (AXS) Odkryj kluczowe informacje o Axie Infinity (AXS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Axie Infinity (AXS) Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Oficjalna strona internetowa: https://axieinfinity.com/ Biała księga: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5

Tokenomika i analiza cenowa Axie Infinity (AXS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Axie Infinity (AXS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 354.32M $ 354.32M $ 354.32M Całkowita podaż: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Podaż w obiegu: $ 166.50M $ 166.50M $ 166.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 574.56M $ 574.56M $ 574.56M Historyczne maksimum: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 Historyczne minimum: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 Aktualna cena: $ 2.128 $ 2.128 $ 2.128 Dowiedz się więcej o cenie Axie Infinity (AXS)

Tokenomika Axie Infinity (AXS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Axie Infinity (AXS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AXS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AXS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAXS tokenomikę, poznaj cenę tokena AXSna żywo!

Historia ceny Axie Infinity (AXS) Analiza historii ceny AXS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AXS już teraz!

Prognoza ceny AXS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AXS? Nasza strona z prognozami cen AXS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AXS już teraz!

