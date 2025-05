RIF

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

NazwaRIF

PozycjaNo.524

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.29%

Podaż w obiegu1,000,000,000

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu1%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.45910638,2021-04-12

Najniższa cena0.0273613350172,2020-03-13

Publiczny blockchainRBTC

