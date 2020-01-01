Tokenomika Renzo (REZ) Odkryj kluczowe informacje o Renzo (REZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Renzo (REZ) Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking. Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking. Oficjalna strona internetowa: https://www.renzoprotocol.com/ Biała księga: https://docs.renzoprotocol.com/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5 Kup REZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Renzo (REZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Renzo (REZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.45M $ 45.45M $ 45.45M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.47M $ 113.47M $ 113.47M Historyczne maksimum: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Historyczne minimum: $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 Aktualna cena: $ 0.011347 $ 0.011347 $ 0.011347 Dowiedz się więcej o cenie Renzo (REZ)

Tokenomika Renzo (REZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Renzo (REZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREZ tokenomikę, poznaj cenę tokena REZna żywo!

