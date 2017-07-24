Tokenomika Bitcoin Cash Node (BCH) Odkryj kluczowe informacje o Bitcoin Cash Node (BCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bitcoin Cash Node (BCH) Bitcoin ABC to pełna implementacja węzła (full node) protokołu Bitcoin Cash, którego celem jest dostarczenie solidnego, stabilnego oprogramowania oraz pomaganie w kierowaniu rozwojem protokołu Bitcoin Cash poprzez otwarty i współpracujący proces. Bitcoin ABC to pełna implementacja węzła (full node) protokołu Bitcoin Cash, którego celem jest dostarczenie solidnego, stabilnego oprogramowania oraz pomaganie w kierowaniu rozwojem protokołu Bitcoin Cash poprzez otwarty i współpracujący proces. Oficjalna strona internetowa: http://bch.info Biała księga: https://bch.info/bitcoin.pdf Block Explorer: https://explorer.bitcoin.com/bch Kup BCH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin Cash Node (BCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcoin Cash Node (BCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.89B $ 10.89B $ 10.89B Całkowita podaż: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Podaż w obiegu: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.47B $ 11.47B $ 11.47B Historyczne maksimum: $ 1,639.59 $ 1,639.59 $ 1,639.59 Historyczne minimum: $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 Aktualna cena: $ 546.2 $ 546.2 $ 546.2 Dowiedz się więcej o cenie Bitcoin Cash Node (BCH)

Tokenomika Bitcoin Cash Node (BCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Cash Node (BCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBCH tokenomikę, poznaj cenę tokena BCHna żywo!

Jak kupić BCH Chcesz dodać Bitcoin Cash Node (BCH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BCH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BCH na MEXC już teraz!

Historia ceny Bitcoin Cash Node (BCH) Analiza historii ceny BCH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BCH już teraz!

Prognoza ceny BCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BCH? Nasza strona z prognozami cen BCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BCH już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!