Tokenomika FUNToken (FUN) Odkryj kluczowe informacje o FUNToken (FUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FUNToken (FUN) Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players. Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players. Oficjalna strona internetowa: https://funtoken.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/FunFair Kup FUN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FUNToken (FUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FUNToken (FUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 102.50M $ 102.50M $ 102.50M Całkowita podaż: $ 10.81B $ 10.81B $ 10.81B Podaż w obiegu: $ 10.81B $ 10.81B $ 10.81B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.50M $ 102.50M $ 102.50M Historyczne maksimum: $ 0.024786 $ 0.024786 $ 0.024786 Historyczne minimum: $ 0.00105059450244 $ 0.00105059450244 $ 0.00105059450244 Aktualna cena: $ 0.009485 $ 0.009485 $ 0.009485 Dowiedz się więcej o cenie FUNToken (FUN)

Tokenomika FUNToken (FUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FUNToken (FUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUN tokenomikę, poznaj cenę tokena FUNna żywo!

Jak kupić FUN Chcesz dodać FUNToken (FUN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FUN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FUN na MEXC już teraz!

Historia ceny FUNToken (FUN) Analiza historii ceny FUN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FUN już teraz!

Prognoza ceny FUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FUN? Nasza strona z prognozami cen FUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FUN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!