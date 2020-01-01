Tokenomika READY (READY) Odkryj kluczowe informacje o READY (READY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o READY (READY) READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge. READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge. Oficjalna strona internetowa: https://ready.cards/ Biała księga: https://litepaper.bravoready.com/ready-litepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/HKJHsYJHMVK5VRyHHk5GhvzY9tBAAtPvDkZfDH6RLDTd Kup READY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa READY (READY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla READY (READY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.27M $ 19.27M $ 19.27M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.27M $ 19.27M $ 19.27M Historyczne maksimum: $ 0.059 $ 0.059 $ 0.059 Historyczne minimum: $ 0.002047589934045938 $ 0.002047589934045938 $ 0.002047589934045938 Aktualna cena: $ 0.019268 $ 0.019268 $ 0.019268 Dowiedz się więcej o cenie READY (READY)

Tokenomika READY (READY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki READY (READY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów READY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów READY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREADY tokenomikę, poznaj cenę tokena READYna żywo!

Jak kupić READY Chcesz dodać READY (READY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu READY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować READY na MEXC już teraz!

Historia ceny READY (READY) Analiza historii ceny READY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny READY już teraz!

Prognoza ceny READY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać READY? Nasza strona z prognozami cen READY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena READY już teraz!

