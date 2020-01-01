Tokenomika Poollotto.finance (PLT) Odkryj kluczowe informacje o Poollotto.finance (PLT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Poollotto.finance (PLT) Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement. Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement. Oficjalna strona internetowa: https://www.poollotto.finance/ Biała księga: https://www.poollotto.finance/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x631C2f0EdABaC799f07550aEE4fF0Bf7fd35212B#balances Kup PLT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Poollotto.finance (PLT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Poollotto.finance (PLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 19.20M $ 19.20M $ 19.20M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Historyczne maksimum: $ 23.13 $ 23.13 $ 23.13 Historyczne minimum: $ 0.13680025601929285 $ 0.13680025601929285 $ 0.13680025601929285 Aktualna cena: $ 0.444 $ 0.444 $ 0.444 Dowiedz się więcej o cenie Poollotto.finance (PLT)

Tokenomika Poollotto.finance (PLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Poollotto.finance (PLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLT tokenomikę, poznaj cenę tokena PLTna żywo!

Jak kupić PLT Chcesz dodać Poollotto.finance (PLT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PLT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PLT na MEXC już teraz!

Historia ceny Poollotto.finance (PLT) Analiza historii ceny PLT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PLT już teraz!

Prognoza ceny PLT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLT? Nasza strona z prognozami cen PLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLT już teraz!

