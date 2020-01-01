Tokenomika WorldMobileToken (WMTX) Odkryj kluczowe informacje o WorldMobileToken (WMTX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WorldMobileToken (WMTX) World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone. Oficjalna strona internetowa: https://worldmobile.io Biała księga: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 Kup WMTX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WorldMobileToken (WMTX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WorldMobileToken (WMTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 162.97M $ 162.97M $ 162.97M Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 702.77M $ 702.77M $ 702.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 463.80M $ 463.80M $ 463.80M Historyczne maksimum: $ 0.6453 $ 0.6453 $ 0.6453 Historyczne minimum: $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 Aktualna cena: $ 0.2319 $ 0.2319 $ 0.2319 Dowiedz się więcej o cenie WorldMobileToken (WMTX)

Tokenomika WorldMobileToken (WMTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WorldMobileToken (WMTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WMTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WMTX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWMTX tokenomikę, poznaj cenę tokena WMTXna żywo!

Jak kupić WMTX Chcesz dodać WorldMobileToken (WMTX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WMTX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WMTX na MEXC już teraz!

Historia ceny WorldMobileToken (WMTX) Analiza historii ceny WMTX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WMTX już teraz!

Prognoza ceny WMTX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WMTX? Nasza strona z prognozami cen WMTX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WMTX już teraz!

