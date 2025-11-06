Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) (USD)

Sprawdź prognozy cen PlaysOut na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PLAY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup PLAY

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PlaysOut % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.02075 $0.02075 $0.02075 -2.62% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PlaysOut na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PlaysOut może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.02075. Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PlaysOut może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.021787. Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PLAY na 2027 rok wyniesie $ 0.022876 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PLAY na 2028 rok wyniesie $ 0.024020 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PLAY w 2029 roku wyniesie $ 0.025221 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PLAY w 2030 roku wyniesie $ 0.026482 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PlaysOut może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.043137. Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PlaysOut może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.070266. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.02075 0.00%

2026 $ 0.021787 5.00%

2027 $ 0.022876 10.25%

2028 $ 0.024020 15.76%

2029 $ 0.025221 21.55%

2030 $ 0.026482 27.63%

2031 $ 0.027806 34.01%

2032 $ 0.029197 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.030657 47.75%

2034 $ 0.032190 55.13%

2035 $ 0.033799 62.89%

2036 $ 0.035489 71.03%

2037 $ 0.037264 79.59%

2038 $ 0.039127 88.56%

2039 $ 0.041083 97.99%

2040 $ 0.043137 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny PlaysOut na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.02075 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.020752 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.020769 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.020835 0.41% Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na dziś Przewidywana cena dla PLAY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.02075 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PlaysOut (PLAY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PLAY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.020752 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PlaysOut (PLAY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PLAY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.020769 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PlaysOut (PLAY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PLAY wynosi $0.020835 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PlaysOut Aktualna cena $ 0.02075$ 0.02075 $ 0.02075 Zmiana ceny (24H) -2.62% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 85.59K$ 85.59K $ 85.59K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PLAY to $ 0.02075. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.62%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 85.59K. Ponadto PLAY ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę PLAY

Jak kupić PlaysOut (PLAY) Próbujesz kupić PLAY? Teraz możesz kupować PLAY za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić PlaysOut i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić PLAY teraz

Historyczna cena PlaysOut Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PlaysOut, cena PlaysOut wynosi 0.02075USD. Podaż w obiegu PlaysOut (PLAY) wynosi 0.00 PLAY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000119 $ 0.02419 $ 0.02022

7 D -0.22% $ -0.006009 $ 0.02694 $ 0.01977

30 Dni -0.58% $ -0.029619 $ 0.05079 $ 0.01574 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PlaysOut zanotował zmianę ceny o $-0.000119 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PlaysOut osiągnął maksimum na poziomie $0.02694 i minimum na poziomie $0.01977 . Zanotowano zmianę ceny o -0.22% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PLAY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PlaysOut o -0.58% , co odpowiada około $-0.029619 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PLAY. Sprawdź pełną historię cen PlaysOut, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PLAY

Jak działa moduł przewidywania ceny PlaysOut (PLAY)? Moduł predykcji ceny PlaysOut to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PLAY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PlaysOut na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PLAY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PlaysOut. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PLAY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PLAY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PlaysOut.

Dlaczego prognoaza ceny PLAY jest ważna?

Prognozy cen PLAY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PLAY? Według Twoich prognoz PLAY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PLAY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PlaysOut (PLAY), przewidywana cena PLAY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PLAY w 2026 roku? Cena 1 PlaysOut (PLAY) wynosi dziś $0.02075 . Według powyższego modułu prognoz PLAY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PLAY w 2027 roku? PlaysOut (PLAY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PLAY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PLAY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PlaysOut (PLAY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PLAY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PlaysOut (PLAY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PLAY w 2030 roku? Cena 1 PlaysOut (PLAY) wynosi dziś $0.02075 . Według powyższego modułu prognoz PLAY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PLAY na 2040 rok? PlaysOut (PLAY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PLAY do 2040 roku. Zarejestruj się teraz