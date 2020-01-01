Tokenomika MANTRA (OM) Odkryj kluczowe informacje o MANTRA (OM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MANTRA (OM) MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Oficjalna strona internetowa: https://www.mantrachain.io Biała księga: https://docs.mantrachain.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d Kup OM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MANTRA (OM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MANTRA (OM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 176.38M $ 176.38M $ 176.38M Całkowita podaż: $ 1.70B $ 1.70B $ 1.70B Podaż w obiegu: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 278.75M $ 278.75M $ 278.75M Historyczne maksimum: $ 9.241 $ 9.241 $ 9.241 Historyczne minimum: $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 Aktualna cena: $ 0.1642 $ 0.1642 $ 0.1642 Dowiedz się więcej o cenie MANTRA (OM)

Tokenomika MANTRA (OM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MANTRA (OM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOM tokenomikę, poznaj cenę tokena OMna żywo!

Jak kupić OM Chcesz dodać MANTRA (OM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OM na MEXC już teraz!

Historia ceny MANTRA (OM) Analiza historii ceny OM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OM już teraz!

Prognoza ceny OM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OM? Nasza strona z prognozami cen OM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!