Aktualna cena PlaysOut to 0.02073 USD. Śledź aktualizacje cen PLAY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PLAY łatwo w MEXC już teraz.

Cena PlaysOut(PLAY)

Aktualna cena 1 PLAY do USD:

$0.02071
-2.81%1D
USD
PlaysOut (PLAY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:19:27 (UTC+8)

Informacje o cenie PlaysOut (PLAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02057
Minimum 24h
$ 0.02419
Maksimum 24h

$ 0.02057
$ 0.02419
--
--
-0.29%

-2.81%

-26.65%

-26.65%

Aktualna cena PlaysOut (PLAY) wynosi $ 0.02073. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLAY wahał się między $ 0.02057 a $ 0.02419, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLAY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLAY zmieniły się o -0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -2.81% w ciągu 24 godzin i o -26.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PlaysOut (PLAY)

--
$ 75.40K
$ 75.40K$ 75.40K

$ 103.65M
$ 103.65M$ 103.65M

--
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa PlaysOut wynosi --, przy $ 75.40K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLAY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 5000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 103.65M.

Historia ceny PlaysOut (PLAY) – USD

Śledź zmiany ceny PlaysOut dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0005988-2.81%
30 Dni$ -0.02985-59.02%
60 dni$ -0.02071-49.98%
90 dni$ -0.02353-53.17%
Dzisiejsza zmiana ceny PlaysOut

DziśPLAY odnotował zmianę $ -0.0005988 (-2.81%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PlaysOut

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02985 (-59.02%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PlaysOut

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PLAY o $ -0.02071(-49.98%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PlaysOut

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02353 (-53.17%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PlaysOut (PLAY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PlaysOut.

Co to jest PlaysOut (PLAY)

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

PlaysOut jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PlaysOut. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PLAY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PlaysOut na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PlaysOut będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PlaysOut (w USD)

Jaka będzie wartość PlaysOut (PLAY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PlaysOut (PLAY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PlaysOut.

Sprawdź teraz prognozę ceny PlaysOut!

Tokenomika PlaysOut (PLAY)

Zrozumienie tokenomiki PlaysOut (PLAY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PLAYjuż teraz!

Jak kupić PlaysOut (PLAY)

Szukasz jak kupić PlaysOut? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PlaysOut na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PLAY na lokalne waluty

Zasoby PlaysOut

Aby lepiej zrozumieć PlaysOut, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa PlaysOut
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PlaysOut

Jaka jest dziś wartość PlaysOut (PLAY)?
Aktualna cena PLAY w USD wynosi 0.02073USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PLAY do USD?
Aktualna cena PLAY w USD wynosi $ 0.02073. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PlaysOut?
Kapitalizacja rynkowa dla PLAY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PLAY w obiegu?
W obiegu PLAY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PLAY?
PLAY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PLAY?
PLAY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu PLAY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PLAY wynosi $ 75.40K USD.
Czy w tym roku PLAY pójdzie wyżej?
PLAY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PLAY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe PlaysOut (PLAY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

