Tokenomika PAID Network (PAID) Odkryj kluczowe informacje o PAID Network (PAID), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PAID Network (PAID) PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. Oficjalna strona internetowa: https://paidnetwork.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Kup PAID teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PAID Network (PAID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PAID Network (PAID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M Całkowita podaż: $ 589.69M $ 589.69M $ 589.69M Podaż w obiegu: $ 533.46M $ 533.46M $ 533.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M Historyczne maksimum: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0197 $ 0.0197 $ 0.0197 Dowiedz się więcej o cenie PAID Network (PAID)

Tokenomika PAID Network (PAID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PAID Network (PAID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAID tokenomikę, poznaj cenę tokena PAIDna żywo!

Jak kupić PAID Chcesz dodać PAID Network (PAID) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PAID, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PAID na MEXC już teraz!

Historia ceny PAID Network (PAID) Analiza historii ceny PAID pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PAID już teraz!

Prognoza ceny PAID Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAID? Nasza strona z prognozami cen PAID łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAID już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!