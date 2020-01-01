Tokenomika Euler Finance (EUL) Odkryj kluczowe informacje o Euler Finance (EUL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Euler Finance (EUL) Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Oficjalna strona internetowa: https://www.euler.finance/ Biała księga: https://docs.euler.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b Kup EUL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Euler Finance (EUL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Euler Finance (EUL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 179.37M $ 179.37M $ 179.37M Całkowita podaż: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M Podaż w obiegu: $ 19.86M $ 19.86M $ 19.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 245.52M $ 245.52M $ 245.52M Historyczne maksimum: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 Historyczne minimum: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 Aktualna cena: $ 9.032 $ 9.032 $ 9.032 Dowiedz się więcej o cenie Euler Finance (EUL)

Tokenomika Euler Finance (EUL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Euler Finance (EUL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EUL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EUL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEUL tokenomikę, poznaj cenę tokena EULna żywo!

Jak kupić EUL Chcesz dodać Euler Finance (EUL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EUL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EUL na MEXC już teraz!

Historia ceny Euler Finance (EUL) Analiza historii ceny EUL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EUL już teraz!

Prognoza ceny EUL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EUL? Nasza strona z prognozami cen EUL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EUL już teraz!

