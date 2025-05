PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

NazwaPAID

PozycjaNo.1017

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu497,987,683.25

Maksymalna podaż594,717,456

Całkowita podaż589,686,914.6

Wskaźnik obrotu0.8373%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum6.38388509,2021-02-18

Najniższa cena0,2021-06-16

Publiczny blockchainBASE

Sektor

Media społecznościowe

