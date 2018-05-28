Tokenomika New Kind of Network (NKN) Odkryj kluczowe informacje o New Kind of Network (NKN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o New Kind of Network (NKN) NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Oficjalna strona internetowa: https://nkn.org/ Biała księga: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://nscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa New Kind of Network (NKN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla New Kind of Network (NKN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M Całkowita podaż: $ 792.63M $ 792.63M $ 792.63M Podaż w obiegu: $ 792.63M $ 792.63M $ 792.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.34M $ 23.34M $ 23.34M Historyczne maksimum: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 Historyczne minimum: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Aktualna cena: $ 0.02334 $ 0.02334 $ 0.02334 Dowiedz się więcej o cenie New Kind of Network (NKN)

Tokenomika New Kind of Network (NKN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki New Kind of Network (NKN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NKN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NKN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNKN tokenomikę, poznaj cenę tokena NKNna żywo!

