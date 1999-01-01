Tokenomika Newton Protocol (NEWT) Odkryj kluczowe informacje o Newton Protocol (NEWT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Newton Protocol (NEWT) Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://newt.foundation Biała księga: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Kup NEWT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Newton Protocol (NEWT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Newton Protocol (NEWT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 46.68M $ 46.68M $ 46.68M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 217.10M $ 217.10M $ 217.10M Historyczne maksimum: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 Historyczne minimum: $ 0.21449738551833478 $ 0.21449738551833478 $ 0.21449738551833478 Aktualna cena: $ 0.2171 $ 0.2171 $ 0.2171 Dowiedz się więcej o cenie Newton Protocol (NEWT)

Tokenomika Newton Protocol (NEWT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Newton Protocol (NEWT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEWT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEWT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEWT tokenomikę, poznaj cenę tokena NEWTna żywo!

Jak kupić NEWT Chcesz dodać Newton Protocol (NEWT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEWT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEWT na MEXC już teraz!

Historia ceny Newton Protocol (NEWT) Analiza historii ceny NEWT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEWT już teraz!

Prognoza ceny NEWT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEWT? Nasza strona z prognozami cen NEWT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEWT już teraz!

