Cena Newton Protocol(NEWT)

Aktualna cena 1 NEWT do USD:

$0.2011
-1.51%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:24:54 (UTC+8)

Informacje o cenie Newton Protocol (NEWT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.2
Minimum 24h
$ 0.2094
Maksimum 24h

$ 0.2
$ 0.2094
$ 0.83373560557428
$ 0.18424447847964207
-1.43%

-1.51%

-3.00%

-3.00%

Aktualna cena Newton Protocol (NEWT) wynosi $ 0.2011. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEWT wahał się między $ 0.2 a $ 0.2094, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEWT w historii to $ 0.83373560557428, a najniższy to $ 0.18424447847964207.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEWT zmieniły się o -1.43% w ciągu ostatniej godziny, o -1.51% w ciągu 24 godzin i o -3.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Newton Protocol (NEWT)

No.636

$ 43.24M
$ 464.86K
$ 201.10M
215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.50%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Newton Protocol wynosi $ 43.24M, przy $ 464.86K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEWT w obiegu wynosi 215.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 201.10M.

Historia ceny Newton Protocol (NEWT) – USD

Śledź zmiany ceny Newton Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.003083-1.51%
30 Dni$ -0.0556-21.66%
60 dni$ -0.1407-41.17%
90 dni$ -0.1235-38.05%
Dzisiejsza zmiana ceny Newton Protocol

DziśNEWT odnotował zmianę $ -0.003083 (-1.51%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Newton Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0556 (-21.66%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Newton Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NEWT o $ -0.1407(-41.17%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Newton Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1235 (-38.05%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Newton Protocol (NEWT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Newton Protocol.

Co to jest Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Newton Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NEWT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Newton Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Newton Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Newton Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Newton Protocol (NEWT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Newton Protocol (NEWT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Newton Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Newton Protocol!

Tokenomika Newton Protocol (NEWT)

Zrozumienie tokenomiki Newton Protocol (NEWT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEWTjuż teraz!

Jak kupić Newton Protocol (NEWT)

Szukasz jak kupić Newton Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Newton Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NEWT na lokalne waluty

Zasoby Newton Protocol

Aby lepiej zrozumieć Newton Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Newton Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Newton Protocol

Jaka jest dziś wartość Newton Protocol (NEWT)?
Aktualna cena NEWT w USD wynosi 0.2011USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEWT do USD?
Aktualna cena NEWT w USD wynosi $ 0.2011. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Newton Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla NEWT wynosi $ 43.24M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEWT w obiegu?
W obiegu NEWT znajduje się 215.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEWT?
NEWT osiąga ATH w wysokości 0.83373560557428 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEWT?
NEWT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.18424447847964207 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEWT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEWT wynosi $ 464.86K USD.
Czy w tym roku NEWT pójdzie wyżej?
NEWT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEWT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

