Co to jest Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Newton Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu NEWT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Newton Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Newton Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Tokenomika Newton Protocol (NEWT)

Zrozumienie tokenomiki Newton Protocol (NEWT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEWTjuż teraz!

Zasoby Newton Protocol

Aby lepiej zrozumieć Newton Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Newton Protocol Jaka jest dziś wartość Newton Protocol (NEWT)? Aktualna cena NEWT w USD wynosi 0.2011USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena NEWT do USD? $ 0.2011 . Sprawdź Aktualna cena NEWT w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Newton Protocol? Kapitalizacja rynkowa dla NEWT wynosi $ 43.24M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż NEWT w obiegu? W obiegu NEWT znajduje się 215.00M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEWT? NEWT osiąga ATH w wysokości 0.83373560557428 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEWT? NEWT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.18424447847964207 USD . Jaki jest wolumen obrotu NEWT? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEWT wynosi $ 464.86K USD . Czy w tym roku NEWT pójdzie wyżej? NEWT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEWT , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe Newton Protocol (NEWT)

