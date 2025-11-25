Tokenomika Project Merlin (MRLN)

Tokenomika Project Merlin (MRLN)

Odkryj kluczowe informacje o Project Merlin (MRLN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:53:17 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Project Merlin (MRLN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Project Merlin (MRLN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 379.12K
$ 379.12K$ 379.12K
Historyczne maksimum:
$ 0.10386
$ 0.10386$ 0.10386
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.0004739
$ 0.0004739$ 0.0004739

Informacje o Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Oficjalna strona internetowa:
https://projectmerlin.io
Biała księga:
https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Tokenomika Project Merlin (MRLN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Project Merlin (MRLN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MRLN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MRLN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMRLN tokenomikę, poznaj cenę tokena MRLNna żywo!

Jak kupić MRLN

Chcesz dodać Project Merlin (MRLN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MRLN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Project Merlin (MRLN)

Analiza historii ceny MRLN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MRLN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MRLN? Nasza strona z prognozami cen MRLN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

