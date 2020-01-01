Tokenomika Resolv (RESOLV) Odkryj kluczowe informacje o Resolv (RESOLV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Resolv (RESOLV) Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. Oficjalna strona internetowa: https://resolv.xyz/ Biała księga: https://docs.resolv.xyz/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1 Kup RESOLV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Resolv (RESOLV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Resolv (RESOLV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.89M $ 34.89M $ 34.89M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 311.10M $ 311.10M $ 311.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 112.15M $ 112.15M $ 112.15M Historyczne maksimum: $ 0.426 $ 0.426 $ 0.426 Historyczne minimum: $ 0.10971566805354366 $ 0.10971566805354366 $ 0.10971566805354366 Aktualna cena: $ 0.11215 $ 0.11215 $ 0.11215 Dowiedz się więcej o cenie Resolv (RESOLV)

Tokenomika Resolv (RESOLV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Resolv (RESOLV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RESOLV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RESOLV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRESOLV tokenomikę, poznaj cenę tokena RESOLVna żywo!

Jak kupić RESOLV Chcesz dodać Resolv (RESOLV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RESOLV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RESOLV na MEXC już teraz!

Historia ceny Resolv (RESOLV) Analiza historii ceny RESOLV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RESOLV już teraz!

Prognoza ceny RESOLV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RESOLV? Nasza strona z prognozami cen RESOLV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RESOLV już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!