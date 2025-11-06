Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Project Merlin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MRLN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MRLN

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Project Merlin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.008 $0.008 $0.008 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Project Merlin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Project Merlin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.008. Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Project Merlin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.008400. Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MRLN na 2027 rok wyniesie $ 0.00882 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MRLN na 2028 rok wyniesie $ 0.009261 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MRLN w 2029 roku wyniesie $ 0.009724 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MRLN w 2030 roku wyniesie $ 0.010210 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Project Merlin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016631. Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Project Merlin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.027090. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.008 0.00%

2026 $ 0.008400 5.00%

2027 $ 0.00882 10.25%

2028 $ 0.009261 15.76%

2029 $ 0.009724 21.55%

2030 $ 0.010210 27.63%

2031 $ 0.010720 34.01%

2032 $ 0.011256 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.011819 47.75%

2034 $ 0.012410 55.13%

2035 $ 0.013031 62.89%

2036 $ 0.013682 71.03%

2037 $ 0.014366 79.59%

2038 $ 0.015085 88.56%

2039 $ 0.015839 97.99%

2040 $ 0.016631 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Project Merlin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.008 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.008001 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.008007 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.008032 0.41% Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na dziś Przewidywana cena dla MRLN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.008 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Project Merlin (MRLN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MRLN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.008001 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Project Merlin (MRLN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MRLN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.008007 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Project Merlin (MRLN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MRLN wynosi $0.008032 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Project Merlin Aktualna cena $ 0.008$ 0.008 $ 0.008 Zmiana ceny (24H) 0.00% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Wolumen (24H) 0.00% Najnowsza cena MRLN to $ 0.008. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 0.00. Ponadto MRLN ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę MRLN

Jak kupić Project Merlin (MRLN) Próbujesz kupić MRLN? Teraz możesz kupować MRLN za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Project Merlin i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MRLN teraz

Historyczna cena Project Merlin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Project Merlin, cena Project Merlin wynosi 0.008USD. Podaż w obiegu Project Merlin (MRLN) wynosi 0.00 MRLN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0.008 $ 0.008

7 D 0.00% $ 0 $ 0.008 $ 0.008

30 Dni 0.91% $ 0.003818 $ 0.0189 $ 0.003002 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Project Merlin zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Project Merlin osiągnął maksimum na poziomie $0.008 i minimum na poziomie $0.008 . Zanotowano zmianę ceny o 0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MRLN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Project Merlin o 0.91% , co odpowiada około $0.003818 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MRLN. Sprawdź pełną historię cen Project Merlin, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MRLN

Jak działa moduł przewidywania ceny Project Merlin (MRLN)? Moduł predykcji ceny Project Merlin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MRLN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Project Merlin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MRLN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Project Merlin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MRLN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MRLN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Project Merlin.

Dlaczego prognoaza ceny MRLN jest ważna?

Prognozy cen MRLN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MRLN? Według Twoich prognoz MRLN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MRLN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Project Merlin (MRLN), przewidywana cena MRLN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MRLN w 2026 roku? Cena 1 Project Merlin (MRLN) wynosi dziś $0.008 . Według powyższego modułu prognoz MRLN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MRLN w 2027 roku? Project Merlin (MRLN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MRLN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MRLN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Project Merlin (MRLN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MRLN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Project Merlin (MRLN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MRLN w 2030 roku? Cena 1 Project Merlin (MRLN) wynosi dziś $0.008 . Według powyższego modułu prognoz MRLN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MRLN na 2040 rok? Project Merlin (MRLN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MRLN do 2040 roku. Zarejestruj się teraz