GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Project Merlin to 0.008 USD. Śledź aktualizacje cen MRLN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MRLN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Project Merlin to 0.008 USD. Śledź aktualizacje cen MRLN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MRLN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MRLN

Informacje o cenie MRLN

Czym jest MRLN

Biała księga MRLN

Oficjalna strona internetowa MRLN

Tokenomika MRLN

Prognoza cen MRLN

Historia MRLN

Przewodnik zakupowy MRLN

Przelicznik MRLN-fiat

MRLN na spot

USDT-M Futures MRLN

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Project Merlin

Cena Project Merlin(MRLN)

Aktualna cena 1 MRLN do USD:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:07:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Project Merlin (MRLN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Minimum 24h
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Maksimum 24h

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Aktualna cena Project Merlin (MRLN) wynosi $ 0.008. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MRLN wahał się między $ 0.008 a $ 0.008, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MRLN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MRLN zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Obecna kapitalizacja rynkowa Project Merlin wynosi --, przy $ 0.00 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MRLN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 800000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.40M.

Historia ceny Project Merlin (MRLN) – USD

Śledź zmiany ceny Project Merlin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 00.00%
30 Dni$ +0.004788+149.06%
60 dni$ -0.017-68.00%
90 dni$ -0.017-68.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Project Merlin

DziśMRLN odnotował zmianę $ 0 (0.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Project Merlin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.004788 (+149.06%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Project Merlin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MRLN o $ -0.017(-68.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Project Merlin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.017 (-68.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Project Merlin (MRLN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Project Merlin.

Co to jest Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Project Merlin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MRLN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Project Merlin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Project Merlin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Project Merlin (w USD)

Jaka będzie wartość Project Merlin (MRLN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Project Merlin (MRLN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Project Merlin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Project Merlin!

Tokenomika Project Merlin (MRLN)

Zrozumienie tokenomiki Project Merlin (MRLN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MRLNjuż teraz!

Jak kupić Project Merlin (MRLN)

Szukasz jak kupić Project Merlin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Project Merlin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MRLN na lokalne waluty

1 Project Merlin(MRLN) do VND
210.52
1 Project Merlin(MRLN) do AUD
A$0.01224
1 Project Merlin(MRLN) do GBP
0.00608
1 Project Merlin(MRLN) do EUR
0.00688
1 Project Merlin(MRLN) do USD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) do MYR
RM0.03344
1 Project Merlin(MRLN) do TRY
0.33688
1 Project Merlin(MRLN) do JPY
¥1.224
1 Project Merlin(MRLN) do ARS
ARS$11.61096
1 Project Merlin(MRLN) do RUB
0.65072
1 Project Merlin(MRLN) do INR
0.70888
1 Project Merlin(MRLN) do IDR
Rp133.33328
1 Project Merlin(MRLN) do PHP
0.47
1 Project Merlin(MRLN) do EGP
￡E.0.3792
1 Project Merlin(MRLN) do BRL
R$0.04288
1 Project Merlin(MRLN) do CAD
C$0.01128
1 Project Merlin(MRLN) do BDT
0.97488
1 Project Merlin(MRLN) do NGN
11.544
1 Project Merlin(MRLN) do COP
$30.7692
1 Project Merlin(MRLN) do ZAR
R.0.13928
1 Project Merlin(MRLN) do UAH
0.33648
1 Project Merlin(MRLN) do TZS
T.Sh.19.656
1 Project Merlin(MRLN) do VES
Bs1.784
1 Project Merlin(MRLN) do CLP
$7.552
1 Project Merlin(MRLN) do PKR
Rs2.26112
1 Project Merlin(MRLN) do KZT
4.20168
1 Project Merlin(MRLN) do THB
฿0.25952
1 Project Merlin(MRLN) do TWD
NT$0.24728
1 Project Merlin(MRLN) do AED
د.إ0.02936
1 Project Merlin(MRLN) do CHF
Fr0.0064
1 Project Merlin(MRLN) do HKD
HK$0.06216
1 Project Merlin(MRLN) do AMD
֏3.0604
1 Project Merlin(MRLN) do MAD
.د.م0.07448
1 Project Merlin(MRLN) do MXN
$0.1488
1 Project Merlin(MRLN) do SAR
ريال0.03
1 Project Merlin(MRLN) do ETB
Br1.22656
1 Project Merlin(MRLN) do KES
KSh1.03392
1 Project Merlin(MRLN) do JOD
د.أ0.005672
1 Project Merlin(MRLN) do PLN
0.02952
1 Project Merlin(MRLN) do RON
лв0.03528
1 Project Merlin(MRLN) do SEK
kr0.0764
1 Project Merlin(MRLN) do BGN
лв0.0136
1 Project Merlin(MRLN) do HUF
Ft2.68992
1 Project Merlin(MRLN) do CZK
0.16944
1 Project Merlin(MRLN) do KWD
د.ك0.002456
1 Project Merlin(MRLN) do ILS
0.026
1 Project Merlin(MRLN) do BOB
Bs0.0552
1 Project Merlin(MRLN) do AZN
0.0136
1 Project Merlin(MRLN) do TJS
SM0.074
1 Project Merlin(MRLN) do GEL
0.02168
1 Project Merlin(MRLN) do AOA
Kz7.326
1 Project Merlin(MRLN) do BHD
.د.ب0.003008
1 Project Merlin(MRLN) do BMD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) do DKK
kr0.05184
1 Project Merlin(MRLN) do HNL
L0.21088
1 Project Merlin(MRLN) do MUR
0.36816
1 Project Merlin(MRLN) do NAD
$0.1392
1 Project Merlin(MRLN) do NOK
kr0.0816
1 Project Merlin(MRLN) do NZD
$0.01408
1 Project Merlin(MRLN) do PAB
B/.0.008
1 Project Merlin(MRLN) do PGK
K0.034
1 Project Merlin(MRLN) do QAR
ر.ق0.02912
1 Project Merlin(MRLN) do RSD
дин.0.81496
1 Project Merlin(MRLN) do UZS
soʻm95.23808
1 Project Merlin(MRLN) do ALL
L0.67232
1 Project Merlin(MRLN) do ANG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) do AWG
ƒ0.0144
1 Project Merlin(MRLN) do BBD
$0.016
1 Project Merlin(MRLN) do BAM
KM0.0136
1 Project Merlin(MRLN) do BIF
Fr23.592
1 Project Merlin(MRLN) do BND
$0.0104
1 Project Merlin(MRLN) do BSD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) do JMD
$1.2876
1 Project Merlin(MRLN) do KHR
32.12848
1 Project Merlin(MRLN) do KMF
Fr3.408
1 Project Merlin(MRLN) do LAK
173.91304
1 Project Merlin(MRLN) do LKR
රු2.43672
1 Project Merlin(MRLN) do MDL
L0.1364
1 Project Merlin(MRLN) do MGA
Ar36.036
1 Project Merlin(MRLN) do MOP
P0.064
1 Project Merlin(MRLN) do MVR
0.1232
1 Project Merlin(MRLN) do MWK
MK13.88888
1 Project Merlin(MRLN) do MZN
MT0.5116
1 Project Merlin(MRLN) do NPR
रु1.13552
1 Project Merlin(MRLN) do PYG
56.736
1 Project Merlin(MRLN) do RWF
Fr11.624
1 Project Merlin(MRLN) do SBD
$0.06576
1 Project Merlin(MRLN) do SCR
0.10968
1 Project Merlin(MRLN) do SRD
$0.3084
1 Project Merlin(MRLN) do SVC
$0.06992
1 Project Merlin(MRLN) do SZL
L0.13968
1 Project Merlin(MRLN) do TMT
m0.028
1 Project Merlin(MRLN) do TND
د.ت0.023704
1 Project Merlin(MRLN) do TTD
$0.05416
1 Project Merlin(MRLN) do UGX
Sh27.968
1 Project Merlin(MRLN) do XAF
Fr4.56
1 Project Merlin(MRLN) do XCD
$0.0216
1 Project Merlin(MRLN) do XOF
Fr4.56
1 Project Merlin(MRLN) do XPF
Fr0.824
1 Project Merlin(MRLN) do BWP
P0.10792
1 Project Merlin(MRLN) do BZD
$0.01608
1 Project Merlin(MRLN) do CVE
$0.76888
1 Project Merlin(MRLN) do DJF
Fr1.416
1 Project Merlin(MRLN) do DOP
$0.51344
1 Project Merlin(MRLN) do DZD
د.ج1.0476
1 Project Merlin(MRLN) do FJD
$0.01824
1 Project Merlin(MRLN) do GNF
Fr69.56
1 Project Merlin(MRLN) do GTQ
Q0.06128
1 Project Merlin(MRLN) do GYD
$1.67328
1 Project Merlin(MRLN) do ISK
kr1.016

Zasoby Project Merlin

Aby lepiej zrozumieć Project Merlin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Project Merlin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Project Merlin

Jaka jest dziś wartość Project Merlin (MRLN)?
Aktualna cena MRLN w USD wynosi 0.008USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MRLN do USD?
Aktualna cena MRLN w USD wynosi $ 0.008. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Project Merlin?
Kapitalizacja rynkowa dla MRLN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MRLN w obiegu?
W obiegu MRLN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MRLN?
MRLN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MRLN?
MRLN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu MRLN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MRLN wynosi $ 0.00 USD.
Czy w tym roku MRLN pójdzie wyżej?
MRLN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MRLN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:07:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Project Merlin (MRLN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MRLN do USD

Kwota

MRLN
MRLN
USD
USD

1 MRLN = 0.008 USD

Handluj MRLN

MRLN/USDT
$0.008
$0.008$0.008
0.00%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,206.20
$103,206.20$103,206.20

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.19
$3,405.19$3,405.19

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.84
$160.84$160.84

+0.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.82
$1,477.82$1,477.82

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,206.20
$103,206.20$103,206.20

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.19
$3,405.19$3,405.19

+0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.84
$160.84$160.84

+0.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3357
$2.3357$2.3357

+2.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0908
$1.0908$1.0908

+0.51%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03592
$0.03592$0.03592

+43.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+482.62%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000601
$0.0000000601$0.0000000601

+298.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1947
$0.1947$0.1947

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5187
$1.5187$1.5187

+87.21%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01952
$0.01952$0.01952

+56.16%