Tokenomika Moonriver (MOVR) Odkryj kluczowe informacje o Moonriver (MOVR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Moonriver (MOVR) Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Oficjalna strona internetowa: https://moonbeam.network/networks/moonriver/ Biała księga: https://docs.moonbeam.network/ Block Explorer: https://moonriver.moonscan.io/ Kup MOVR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Moonriver (MOVR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonriver (MOVR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.30M $ 54.30M $ 54.30M Całkowita podaż: $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Podaż w obiegu: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.60M $ 65.60M $ 65.60M Historyczne maksimum: $ 635 $ 635 $ 635 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 5.417 $ 5.417 $ 5.417 Dowiedz się więcej o cenie Moonriver (MOVR)

Tokenomika Moonriver (MOVR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moonriver (MOVR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOVR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOVR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOVR tokenomikę, poznaj cenę tokena MOVRna żywo!

Jak kupić MOVR Chcesz dodać Moonriver (MOVR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MOVR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MOVR na MEXC już teraz!

Historia ceny Moonriver (MOVR) Analiza historii ceny MOVR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOVR już teraz!

Prognoza ceny MOVR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOVR? Nasza strona z prognozami cen MOVR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOVR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!