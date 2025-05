MOVR

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

NazwaMOVR

PozycjaNo.473

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)77.14%

Podaż w obiegu9,716,099

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż11,922,541

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum495.7138640349697,2021-11-08

Najniższa cena0,2021-08-27

Publiczny blockchainMOVR

Sektor

Media społecznościowe

