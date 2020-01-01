Tokenomika Moonveil (MORE) Odkryj kluczowe informacje o Moonveil (MORE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Moonveil (MORE) Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network. Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network. Oficjalna strona internetowa: https://moonveil.gg/ Biała księga: https://moonveil.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xfe723495f73714426493384eb5e49aa5b827e1d5 Kup MORE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Moonveil (MORE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonveil (MORE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 83.84M $ 83.84M $ 83.84M Historyczne maksimum: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.08384 $ 0.08384 $ 0.08384 Dowiedz się więcej o cenie Moonveil (MORE)

Tokenomika Moonveil (MORE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moonveil (MORE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MORE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MORE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMORE tokenomikę, poznaj cenę tokena MOREna żywo!

