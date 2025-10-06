Prognoza ceny Moonveil (MORE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Moonveil na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MORE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MORE

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Moonveil % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.06974 $0.06974 $0.06974 -0.08% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Moonveil na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Moonveil (MORE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Moonveil może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.06974. Prognoza ceny Moonveil (MORE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Moonveil może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.073227. Prognoza ceny Moonveil (MORE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MORE na 2027 rok wyniesie $ 0.076888 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Moonveil (MORE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MORE na 2028 rok wyniesie $ 0.080732 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Moonveil (MORE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MORE w 2029 roku wyniesie $ 0.084769 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Moonveil (MORE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MORE w 2030 roku wyniesie $ 0.089007 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Moonveil (MORE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Moonveil może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.144984. Prognoza ceny Moonveil (MORE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Moonveil może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.236164. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.06974 0.00%

2026 $ 0.073227 5.00%

2027 $ 0.076888 10.25%

2028 $ 0.080732 15.76%

2029 $ 0.084769 21.55%

2030 $ 0.089007 27.63%

2031 $ 0.093458 34.01%

2032 $ 0.098131 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.103037 47.75%

2034 $ 0.108189 55.13%

2035 $ 0.113599 62.89%

2036 $ 0.119279 71.03%

2037 $ 0.125243 79.59%

2038 $ 0.131505 88.56%

2039 $ 0.138080 97.99%

2040 $ 0.144984 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Moonveil na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.06974 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.069749 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.069806 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.070026 0.41% Prognoza ceny Moonveil (MORE) na dziś Przewidywana cena dla MORE w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.06974 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Moonveil (MORE) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MORE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.069749 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Moonveil (MORE) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MORE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.069806 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Moonveil (MORE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MORE wynosi $0.070026 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Moonveil Aktualna cena $ 0.06974$ 0.06974 $ 0.06974 Zmiana ceny (24H) -0.08% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MORE to $ 0.06974. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.08%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 58.24K. Ponadto MORE ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę MORE

Jak kupić Moonveil (MORE) Próbujesz kupić MORE? Teraz możesz kupować MORE za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Moonveil i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MORE teraz

Historyczna cena Moonveil Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Moonveil, cena Moonveil wynosi 0.06978USD. Podaż w obiegu Moonveil (MORE) wynosi 0.00 MORE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.001100 $ 0.07144 $ 0.06959

7 D -0.08% $ -0.00655 $ 0.07894 $ 0.06959

30 Dni -0.28% $ -0.02835 $ 0.10509 $ 0.06959 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Moonveil zanotował zmianę ceny o $-0.001100 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Moonveil osiągnął maksimum na poziomie $0.07894 i minimum na poziomie $0.06959 . Zanotowano zmianę ceny o -0.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MORE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Moonveil o -0.28% , co odpowiada około $-0.02835 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MORE. Sprawdź pełną historię cen Moonveil, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MORE

Jak działa moduł przewidywania ceny Moonveil (MORE)? Moduł predykcji ceny Moonveil to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MORE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Moonveil na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MORE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Moonveil. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MORE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MORE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Moonveil.

Dlaczego prognoaza ceny MORE jest ważna?

Prognozy cen MORE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MORE? Według Twoich prognoz MORE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MORE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Moonveil (MORE), przewidywana cena MORE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MORE w 2026 roku? Cena 1 Moonveil (MORE) wynosi dziś $0.06974 . Według powyższego modułu prognoz MORE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MORE w 2027 roku? Moonveil (MORE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MORE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MORE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Moonveil (MORE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MORE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Moonveil (MORE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MORE w 2030 roku? Cena 1 Moonveil (MORE) wynosi dziś $0.06974 . Według powyższego modułu prognoz MORE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MORE na 2040 rok? Moonveil (MORE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MORE do 2040 roku. Zarejestruj się teraz