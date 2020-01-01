Tokenomika Mirror Protocol (MIR) Odkryj kluczowe informacje o Mirror Protocol (MIR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mirror Protocol (MIR) MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Oficjalna strona internetowa: https://mirror.finance Biała księga: https://docs.mirror.finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608

Tokenomika i analiza cenowa Mirror Protocol (MIR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mirror Protocol (MIR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 880.05K $ 880.05K $ 880.05K Całkowita podaż: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M Podaż w obiegu: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Historyczne maksimum: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.01132 $ 0.01132 $ 0.01132 Dowiedz się więcej o cenie Mirror Protocol (MIR)

Tokenomika Mirror Protocol (MIR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mirror Protocol (MIR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIR tokenomikę, poznaj cenę tokena MIRna żywo!

