MIR

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

NazwaMIR

PozycjaNo.1970

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,08%

Podaż w obiegu77 742 679,932493

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż370 575 000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum12.86445843,2021-04-10

Najniższa cena0,2020-12-04

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

