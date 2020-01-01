Tokenomika michi (MICHI) Odkryj kluczowe informacje o michi (MICHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o michi (MICHI) A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable. A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable. Oficjalna strona internetowa: https://www.michi.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5mbK36SZ7J19An8jFochhQS4of8g6BwUjbeCSxBSoWdp

Tokenomika i analiza cenowa michi (MICHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla michi (MICHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Całkowita podaż: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M Podaż w obiegu: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Historyczne maksimum: $ 0.59 $ 0.59 $ 0.59 Historyczne minimum: $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 Aktualna cena: $ 0.01697 $ 0.01697 $ 0.01697 Dowiedz się więcej o cenie michi (MICHI)

Tokenomika michi (MICHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki michi (MICHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MICHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MICHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMICHI tokenomikę, poznaj cenę tokena MICHIna żywo!

Jak kupić MICHI Chcesz dodać michi (MICHI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MICHI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny michi (MICHI) Analiza historii ceny MICHI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MICHI już teraz!

Prognoza ceny MICHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MICHI? Nasza strona z prognozami cen MICHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MICHI już teraz!

