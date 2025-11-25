Tokenomika Meta Platforms (METAON)

Tokenomika Meta Platforms (METAON)

Odkryj kluczowe informacje o Meta Platforms (METAON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Tokenomika i analiza cenowa Meta Platforms (METAON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meta Platforms (METAON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.92M
Całkowita podaż:
$ 5.07K
Podaż w obiegu:
$ 3.12K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.11M
Historyczne maksimum:
$ 787.61
Historyczne minimum:
$ 580.6185055603436
Aktualna cena:
$ 613.87
Informacje o Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficjalna strona internetowa:
https://app.ondo.finance/assets/metaon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x59644165402b611b350645555B50Afb581C71EB2

Tokenomika Meta Platforms (METAON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Meta Platforms (METAON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów METAON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów METAON.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMETAON tokenomikę, poznaj cenę tokena METAONna żywo!

Jak kupić METAON

Chcesz dodać Meta Platforms (METAON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu METAON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Meta Platforms (METAON)

Analiza historii ceny METAON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny METAON

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać METAON? Nasza strona z prognozami cen METAON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

