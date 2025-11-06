Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Meta Platforms % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $640.69 $640.69 $640.69 +0.73% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Meta Platforms na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Meta Platforms może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 640.69. Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Meta Platforms może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 672.7245. Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena METAON na 2027 rok wyniesie $ 706.3607 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena METAON na 2028 rok wyniesie $ 741.6787 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena METAON w 2029 roku wyniesie $ 778.7626 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena METAON w 2030 roku wyniesie $ 817.7008 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Meta Platforms może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,331.9484. Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Meta Platforms może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2,169.6037. Rok Cena Wzrost 2025 $ 640.69 0.00%

2026 $ 672.7245 5.00%

2027 $ 706.3607 10.25%

2028 $ 741.6787 15.76%

2029 $ 778.7626 21.55%

2030 $ 817.7008 27.63%

2031 $ 858.5858 34.01%

2032 $ 901.5151 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 946.5909 47.75%

2034 $ 993.9204 55.13%

2035 $ 1,043.6164 62.89%

2036 $ 1,095.7973 71.03%

2037 $ 1,150.5871 79.59%

2038 $ 1,208.1165 88.56%

2039 $ 1,268.5223 97.99%

2040 $ 1,331.9484 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Meta Platforms na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 640.69 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 640.7777 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 641.3043 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 643.3229 0.41% Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na dziś Przewidywana cena dla METAON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $640.69 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Meta Platforms (METAON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny METAON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $640.7777 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Meta Platforms (METAON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla METAON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $641.3043 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Meta Platforms (METAON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena METAON wynosi $643.3229 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Meta Platforms Aktualna cena $ 640.69$ 640.69 $ 640.69 Zmiana ceny (24H) +0.73% Kapitalizacja rynkowa $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Podaż w obiegu 2.93K 2.93K 2.93K Wolumen (24H) $ 57.28K$ 57.28K $ 57.28K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena METAON to $ 640.69. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.73%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 57.28K. Ponadto METAON ma podaż w obiegu wynoszącą 2.93K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.88M. Zobacz na żywo cenę METAON

Jak kupić Meta Platforms (METAON) Próbujesz kupić METAON? Teraz możesz kupować METAON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Meta Platforms i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić METAON teraz

Historyczna cena Meta Platforms Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Meta Platforms, cena Meta Platforms wynosi 640.69USD. Podaż w obiegu Meta Platforms (METAON) wynosi 0.00 METAON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.88M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 13.0199 $ 642.64 $ 626.98

7 D -0.06% $ -47.7200 $ 689.46 $ 618.11

30 Dni -0.10% $ -76.5900 $ 759.99 $ 618.11 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Meta Platforms zanotował zmianę ceny o $13.0199 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Meta Platforms osiągnął maksimum na poziomie $689.46 i minimum na poziomie $618.11 . Zanotowano zmianę ceny o -0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał METAON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Meta Platforms o -0.10% , co odpowiada około $-76.5900 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny METAON. Sprawdź pełną historię cen Meta Platforms, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen METAON

Jak działa moduł przewidywania ceny Meta Platforms (METAON)? Moduł predykcji ceny Meta Platforms to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu METAON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Meta Platforms na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów METAON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Meta Platforms. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość METAON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę METAON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Meta Platforms.

Dlaczego prognoaza ceny METAON jest ważna?

Prognozy cen METAON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w METAON? Według Twoich prognoz METAON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny METAON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Meta Platforms (METAON), przewidywana cena METAON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 METAON w 2026 roku? Cena 1 Meta Platforms (METAON) wynosi dziś $640.69 . Według powyższego modułu prognoz METAON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena METAON w 2027 roku? Meta Platforms (METAON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 METAON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa METAON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Meta Platforms (METAON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa METAON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Meta Platforms (METAON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 METAON w 2030 roku? Cena 1 Meta Platforms (METAON) wynosi dziś $640.69 . Według powyższego modułu prognoz METAON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny METAON na 2040 rok? Meta Platforms (METAON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 METAON do 2040 roku.