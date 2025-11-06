GiełdaDEX+
Aktualna cena Meta Platforms to 637.01 USD. Śledź aktualizacje cen METAON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe METAON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o METAON

Informacje o cenie METAON

Czym jest METAON

Oficjalna strona internetowa METAON

Tokenomika METAON

Prognoza cen METAON

Historia METAON

Przewodnik zakupowy METAON

Przelicznik METAON-fiat

METAON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Meta Platforms

Cena Meta Platforms(METAON)

Aktualna cena 1 METAON do USD:

+0.15%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:02:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Meta Platforms (METAON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.09%

+0.15%

-9.53%

-9.53%

Aktualna cena Meta Platforms (METAON) wynosi $ 637.01. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs METAON wahał się między $ 618.62 a $ 642.64, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs METAON w historii to $ 783.5142352704004, a najniższy to $ 617.4726067256038.

Pod względem krótkoterminowych wyniki METAON zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +0.15% w ciągu 24 godzin i o -9.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Meta Platforms (METAON)

No.1831

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Meta Platforms wynosi $ 1.84M, przy $ 57.43K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż METAON w obiegu wynosi 2.89K, przy całkowitej podaży 2892.6917114. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.84M.

Historia ceny Meta Platforms (METAON) – USD

Śledź zmiany ceny Meta Platforms dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.954+0.15%
30 Dni$ -78.77-11.01%
60 dni$ -108.88-14.60%
90 dni$ -42.99-6.33%
Dzisiejsza zmiana ceny Meta Platforms

DziśMETAON odnotował zmianę $ +0.954 (+0.15%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Meta Platforms

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -78.77 (-11.01%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Meta Platforms

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę METAON o $ -108.88(-14.60%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Meta Platforms

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -42.99 (-6.33%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Meta Platforms (METAON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Meta Platforms.

Co to jest Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Meta Platforms. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu METAON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Meta Platforms na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Meta Platforms będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Meta Platforms (w USD)

Jaka będzie wartość Meta Platforms (METAON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Meta Platforms (METAON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Meta Platforms.

Sprawdź teraz prognozę ceny Meta Platforms!

Tokenomika Meta Platforms (METAON)

Zrozumienie tokenomiki Meta Platforms (METAON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena METAONjuż teraz!

Jak kupić Meta Platforms (METAON)

Szukasz jak kupić Meta Platforms? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Meta Platforms na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

METAON na lokalne waluty

Zasoby Meta Platforms

Aby lepiej zrozumieć Meta Platforms, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Meta Platforms
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Meta Platforms

Jaka jest dziś wartość Meta Platforms (METAON)?
Aktualna cena METAON w USD wynosi 637.01USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena METAON do USD?
Aktualna cena METAON w USD wynosi $ 637.01. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Meta Platforms?
Kapitalizacja rynkowa dla METAON wynosi $ 1.84M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż METAON w obiegu?
W obiegu METAON znajduje się 2.89K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) METAON?
METAON osiąga ATH w wysokości 783.5142352704004 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla METAON?
METAON zaliczył cenę ATL w wysokości 617.4726067256038 USD.
Jaki jest wolumen obrotu METAON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla METAON wynosi $ 57.43K USD.
Czy w tym roku METAON pójdzie wyżej?
METAON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny METAON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Meta Platforms (METAON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

