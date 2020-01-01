Tokenomika Kryll (KRL) Odkryj kluczowe informacje o Kryll (KRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Oficjalna strona internetowa: https://kryll.io/ Biała księga: https://www.kryll.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0

Tokenomika i analiza cenowa Kryll (KRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kryll (KRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.52M $ 12.52M $ 12.52M Całkowita podaż: $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M Podaż w obiegu: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.50M $ 15.50M $ 15.50M Historyczne maksimum: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 Historyczne minimum: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 Aktualna cena: $ 0.3137 $ 0.3137 $ 0.3137 Dowiedz się więcej o cenie Kryll (KRL)

Tokenomika Kryll (KRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kryll (KRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKRL tokenomikę, poznaj cenę tokena KRLna żywo!

Jak kupić KRL Chcesz dodać Kryll (KRL) do swojego portfolio?

Historia ceny Kryll (KRL) Analiza historii ceny KRL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KRL już teraz!

Prognoza ceny KRL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KRL? Nasza strona z prognozami cen KRL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KRL już teraz!

