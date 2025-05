KRL

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

NazwaKRL

PozycjaNo.977

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.50%

Podaż w obiegu39,737,368.60137464

Maksymalna podaż49,417,348

Całkowita podaż49,417,348

Wskaźnik obrotu0.8041%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.756550465025624,2021-11-06

Najniższa cena0.0214475563255,2018-12-11

Publiczny blockchainETH

