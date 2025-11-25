Tokenomika JoJoWorld (JOJO)

Tokenomika JoJoWorld (JOJO)

Odkryj kluczowe informacje o JoJoWorld (JOJO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:39:21 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa JoJoWorld (JOJO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JoJoWorld (JOJO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 18.30M
$ 18.30M$ 18.30M
Historyczne maksimum:
$ 0.175
$ 0.175$ 0.175
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.02288
$ 0.02288$ 0.02288

Informacje o JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.jojoworld.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xC2B6759ab60E8f548A74Ce0359ab92c5929bb24D

Tokenomika JoJoWorld (JOJO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki JoJoWorld (JOJO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów JOJO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów JOJO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszJOJO tokenomikę, poznaj cenę tokena JOJOna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności