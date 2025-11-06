GiełdaDEX+
Aktualna cena JoJoWorld to 0.02774 USD. Śledź aktualizacje cen JOJO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JOJO łatwo w MEXC już teraz.

$0.02774
-0.46%1D
USD
JoJoWorld (JOJO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:51:53 (UTC+8)

Informacje o cenie JoJoWorld (JOJO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02668
Minimum 24h
$ 0.02807
Maksimum 24h

$ 0.02668
$ 0.02807
--
--
-0.76%

-0.45%

-19.90%

-19.90%

Aktualna cena JoJoWorld (JOJO) wynosi $ 0.02774. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JOJO wahał się między $ 0.02668 a $ 0.02807, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JOJO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JOJO zmieniły się o -0.76% w ciągu ostatniej godziny, o -0.45% w ciągu 24 godzin i o -19.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o JoJoWorld (JOJO)

--
$ 64.80K
$ 22.19M
--
800,000,000
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa JoJoWorld wynosi --, przy $ 64.80K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JOJO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 800000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.19M.

Historia ceny JoJoWorld (JOJO) – USD

Śledź zmiany ceny JoJoWorld dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0001282-0.45%
30 Dni$ -0.03362-54.80%
60 dni$ +0.00274+10.96%
90 dni$ +0.00274+10.96%
Dzisiejsza zmiana ceny JoJoWorld

DziśJOJO odnotował zmianę $ -0.0001282 (-0.45%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny JoJoWorld

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03362 (-54.80%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny JoJoWorld

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę JOJO o $ +0.00274(+10.96%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny JoJoWorld

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00274 (+10.96%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe JoJoWorld (JOJO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen JoJoWorld.

Co to jest JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.

JoJoWorld jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w JoJoWorld. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu JOJO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące JoJoWorld na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno JoJoWorld będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny JoJoWorld (w USD)

Jaka będzie wartość JoJoWorld (JOJO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w JoJoWorld (JOJO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla JoJoWorld.

Sprawdź teraz prognozę ceny JoJoWorld!

Tokenomika JoJoWorld (JOJO)

Zrozumienie tokenomiki JoJoWorld (JOJO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JOJOjuż teraz!

Jak kupić JoJoWorld (JOJO)

Szukasz jak kupić JoJoWorld? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić JoJoWorld na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

JOJO na lokalne waluty

1 JoJoWorld(JOJO) do VND
729.9781
1 JoJoWorld(JOJO) do AUD
A$0.0424422
1 JoJoWorld(JOJO) do GBP
0.0210824
1 JoJoWorld(JOJO) do EUR
0.0238564
1 JoJoWorld(JOJO) do USD
$0.02774
1 JoJoWorld(JOJO) do MYR
RM0.1159532
1 JoJoWorld(JOJO) do TRY
1.1681314
1 JoJoWorld(JOJO) do JPY
¥4.24422
1 JoJoWorld(JOJO) do ARS
ARS$40.2610038
1 JoJoWorld(JOJO) do RUB
2.256649
1 JoJoWorld(JOJO) do INR
2.4583188
1 JoJoWorld(JOJO) do IDR
Rp462.3331484
1 JoJoWorld(JOJO) do PHP
1.629725
1 JoJoWorld(JOJO) do EGP
￡E.1.3151534
1 JoJoWorld(JOJO) do BRL
R$0.1486864
1 JoJoWorld(JOJO) do CAD
C$0.0391134
1 JoJoWorld(JOJO) do BDT
3.3803964
1 JoJoWorld(JOJO) do NGN
40.02882
1 JoJoWorld(JOJO) do COP
$106.692201
1 JoJoWorld(JOJO) do ZAR
R.0.4832308
1 JoJoWorld(JOJO) do UAH
1.1667444
1 JoJoWorld(JOJO) do TZS
T.Sh.68.15718
1 JoJoWorld(JOJO) do VES
Bs6.18602
1 JoJoWorld(JOJO) do CLP
$26.18656
1 JoJoWorld(JOJO) do PKR
Rs7.8404336
1 JoJoWorld(JOJO) do KZT
14.5693254
1 JoJoWorld(JOJO) do THB
฿0.9004404
1 JoJoWorld(JOJO) do TWD
NT$0.8574434
1 JoJoWorld(JOJO) do AED
د.إ0.1018058
1 JoJoWorld(JOJO) do CHF
Fr0.022192
1 JoJoWorld(JOJO) do HKD
HK$0.2155398
1 JoJoWorld(JOJO) do AMD
֏10.611937
1 JoJoWorld(JOJO) do MAD
.د.م0.2582594
1 JoJoWorld(JOJO) do MXN
$0.515964
1 JoJoWorld(JOJO) do SAR
ريال0.104025
1 JoJoWorld(JOJO) do ETB
Br4.2530968
1 JoJoWorld(JOJO) do KES
KSh3.5851176
1 JoJoWorld(JOJO) do JOD
د.أ0.01966766
1 JoJoWorld(JOJO) do PLN
0.1023606
1 JoJoWorld(JOJO) do RON
лв0.1223334
1 JoJoWorld(JOJO) do SEK
kr0.264917
1 JoJoWorld(JOJO) do BGN
лв0.047158
1 JoJoWorld(JOJO) do HUF
Ft9.3242462
1 JoJoWorld(JOJO) do CZK
0.5872558
1 JoJoWorld(JOJO) do KWD
د.ك0.00851618
1 JoJoWorld(JOJO) do ILS
0.090155
1 JoJoWorld(JOJO) do BOB
Bs0.191406
1 JoJoWorld(JOJO) do AZN
0.047158
1 JoJoWorld(JOJO) do TJS
SM0.256595
1 JoJoWorld(JOJO) do GEL
0.0751754
1 JoJoWorld(JOJO) do AOA
Kz25.402905
1 JoJoWorld(JOJO) do BHD
.د.ب0.01045798
1 JoJoWorld(JOJO) do BMD
$0.02774
1 JoJoWorld(JOJO) do DKK
kr0.1797552
1 JoJoWorld(JOJO) do HNL
L0.7312264
1 JoJoWorld(JOJO) do MUR
1.2765948
1 JoJoWorld(JOJO) do NAD
$0.482676
1 JoJoWorld(JOJO) do NOK
kr0.282948
1 JoJoWorld(JOJO) do NZD
$0.0488224
1 JoJoWorld(JOJO) do PAB
B/.0.02774
1 JoJoWorld(JOJO) do PGK
K0.117895
1 JoJoWorld(JOJO) do QAR
ر.ق0.1009736
1 JoJoWorld(JOJO) do RSD
дин.2.8250416
1 JoJoWorld(JOJO) do UZS
soʻm330.2380424
1 JoJoWorld(JOJO) do ALL
L2.3312696
1 JoJoWorld(JOJO) do ANG
ƒ0.0496546
1 JoJoWorld(JOJO) do AWG
ƒ0.049932
1 JoJoWorld(JOJO) do BBD
$0.05548
1 JoJoWorld(JOJO) do BAM
KM0.047158
1 JoJoWorld(JOJO) do BIF
Fr81.80526
1 JoJoWorld(JOJO) do BND
$0.036062
1 JoJoWorld(JOJO) do BSD
$0.02774
1 JoJoWorld(JOJO) do JMD
$4.464753
1 JoJoWorld(JOJO) do KHR
111.4055044
1 JoJoWorld(JOJO) do KMF
Fr11.81724
1 JoJoWorld(JOJO) do LAK
603.0434662
1 JoJoWorld(JOJO) do LKR
රු8.4493266
1 JoJoWorld(JOJO) do MDL
L0.472967
1 JoJoWorld(JOJO) do MGA
Ar124.95483
1 JoJoWorld(JOJO) do MOP
P0.22192
1 JoJoWorld(JOJO) do MVR
0.427196
1 JoJoWorld(JOJO) do MWK
MK48.1596914
1 JoJoWorld(JOJO) do MZN
MT1.773973
1 JoJoWorld(JOJO) do NPR
रु3.9374156
1 JoJoWorld(JOJO) do PYG
196.73208
1 JoJoWorld(JOJO) do RWF
Fr40.30622
1 JoJoWorld(JOJO) do SBD
$0.2280228
1 JoJoWorld(JOJO) do SCR
0.3803154
1 JoJoWorld(JOJO) do SRD
$1.069377
1 JoJoWorld(JOJO) do SVC
$0.2424476
1 JoJoWorld(JOJO) do SZL
L0.4843404
1 JoJoWorld(JOJO) do TMT
m0.09709
1 JoJoWorld(JOJO) do TND
د.ت0.08219362
1 JoJoWorld(JOJO) do TTD
$0.1877998
1 JoJoWorld(JOJO) do UGX
Sh96.97904
1 JoJoWorld(JOJO) do XAF
Fr15.8118
1 JoJoWorld(JOJO) do XCD
$0.074898
1 JoJoWorld(JOJO) do XOF
Fr15.8118
1 JoJoWorld(JOJO) do XPF
Fr2.85722
1 JoJoWorld(JOJO) do BWP
P0.3742126
1 JoJoWorld(JOJO) do BZD
$0.0557574
1 JoJoWorld(JOJO) do CVE
$2.6660914
1 JoJoWorld(JOJO) do DJF
Fr4.90998
1 JoJoWorld(JOJO) do DOP
$1.7803532
1 JoJoWorld(JOJO) do DZD
د.ج3.6331078
1 JoJoWorld(JOJO) do FJD
$0.0632472
1 JoJoWorld(JOJO) do GNF
Fr241.1993
1 JoJoWorld(JOJO) do GTQ
Q0.2124884
1 JoJoWorld(JOJO) do GYD
$5.8020984
1 JoJoWorld(JOJO) do ISK
kr3.52298

Zasoby JoJoWorld

Aby lepiej zrozumieć JoJoWorld, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa JoJoWorld
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące JoJoWorld

Jaka jest dziś wartość JoJoWorld (JOJO)?
Aktualna cena JOJO w USD wynosi 0.02774USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JOJO do USD?
Aktualna cena JOJO w USD wynosi $ 0.02774. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa JoJoWorld?
Kapitalizacja rynkowa dla JOJO wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JOJO w obiegu?
W obiegu JOJO znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JOJO?
JOJO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JOJO?
JOJO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu JOJO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JOJO wynosi $ 64.80K USD.
Czy w tym roku JOJO pójdzie wyżej?
JOJO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JOJO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:51:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe JoJoWorld (JOJO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

