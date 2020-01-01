Tokenomika Cookie DAO (COOKIE) Odkryj kluczowe informacje o Cookie DAO (COOKIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cookie DAO (COOKIE) Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto's first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Oficjalna strona internetowa: https://www.cookie.fun/ Biała księga: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Kup COOKIE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cookie DAO (COOKIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cookie DAO (COOKIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.36M $ 66.36M $ 66.36M Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 613.13M $ 613.13M $ 613.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 108.23M $ 108.23M $ 108.23M Historyczne maksimum: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 Historyczne minimum: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Aktualna cena: $ 0.10823 $ 0.10823 $ 0.10823 Dowiedz się więcej o cenie Cookie DAO (COOKIE)

Tokenomika Cookie DAO (COOKIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cookie DAO (COOKIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COOKIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COOKIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOOKIE tokenomikę, poznaj cenę tokena COOKIEna żywo!

Jak kupić COOKIE Chcesz dodać Cookie DAO (COOKIE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COOKIE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować COOKIE na MEXC już teraz!

Historia ceny Cookie DAO (COOKIE) Analiza historii ceny COOKIE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COOKIE już teraz!

Prognoza ceny COOKIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COOKIE? Nasza strona z prognozami cen COOKIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COOKIE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

