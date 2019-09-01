Tokenomika Phala (PHA) Odkryj kluczowe informacje o Phala (PHA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Phala (PHA) Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Oficjalna strona internetowa: https://phala.network/ Biała księga: https://docs.phala.network/introduction/readme Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E Kup PHA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Phala (PHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phala (PHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 76.56M $ 76.56M $ 76.56M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 811.77M $ 811.77M $ 811.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 94.31M $ 94.31M $ 94.31M Historyczne maksimum: $ 1.415366 $ 1.415366 $ 1.415366 Historyczne minimum: $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 Aktualna cena: $ 0.09431 $ 0.09431 $ 0.09431 Dowiedz się więcej o cenie Phala (PHA)

Tokenomika Phala (PHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phala (PHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHA tokenomikę, poznaj cenę tokena PHAna żywo!

