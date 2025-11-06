Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) (USD)

Sprawdź prognozy cen JoJoWorld na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość JOJO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę JoJoWorld % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.02775 $0.02775 $0.02775 -0.43% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny JoJoWorld na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy JoJoWorld może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.02775. Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy JoJoWorld może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.029137. Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena JOJO na 2027 rok wyniesie $ 0.030594 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena JOJO na 2028 rok wyniesie $ 0.032124 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena JOJO w 2029 roku wyniesie $ 0.033730 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena JOJO w 2030 roku wyniesie $ 0.035416 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena JoJoWorld może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.057690. Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena JoJoWorld może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.093971. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.02775 0.00%

2026 $ 0.029137 5.00%

2027 $ 0.030594 10.25%

2028 $ 0.032124 15.76%

2029 $ 0.033730 21.55%

2030 $ 0.035416 27.63%

2031 $ 0.037187 34.01%

2032 $ 0.039047 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.040999 47.75%

2034 $ 0.043049 55.13%

2035 $ 0.045201 62.89%

2036 $ 0.047461 71.03%

2037 $ 0.049835 79.59%

2038 $ 0.052326 88.56%

2039 $ 0.054943 97.99%

2040 $ 0.057690 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny JoJoWorld na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.02775 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.027753 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.027776 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.027864 0.41% Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na dziś Przewidywana cena dla JOJO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.02775 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny JoJoWorld (JOJO) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny JOJO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.027753 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa JoJoWorld (JOJO) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla JOJO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.027776 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa JoJoWorld (JOJO) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena JOJO wynosi $0.027864 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen JoJoWorld Aktualna cena $ 0.02775$ 0.02775 $ 0.02775 Zmiana ceny (24H) -0.43% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 61.40K$ 61.40K $ 61.40K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena JOJO to $ 0.02775. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.43%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.40K. Ponadto JOJO ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę JOJO

Historyczna cena JoJoWorld Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami JoJoWorld, cena JoJoWorld wynosi 0.02774USD. Podaż w obiegu JoJoWorld (JOJO) wynosi 0.00 JOJO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.000320 $ 0.02853 $ 0.02722

7 D -0.21% $ -0.007430 $ 0.0352 $ 0.02619

30 Dni -0.59% $ -0.04023 $ 0.08 $ 0.02619 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin JoJoWorld zanotował zmianę ceny o $0.000320 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs JoJoWorld osiągnął maksimum na poziomie $0.0352 i minimum na poziomie $0.02619 . Zanotowano zmianę ceny o -0.21% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał JOJO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana JoJoWorld o -0.59% , co odpowiada około $-0.04023 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny JOJO. Sprawdź pełną historię cen JoJoWorld, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen JOJO

Jak działa moduł przewidywania ceny JoJoWorld (JOJO)? Moduł predykcji ceny JoJoWorld to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu JOJO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania JoJoWorld na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów JOJO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę JoJoWorld. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość JOJO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę JOJO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał JoJoWorld.

Dlaczego prognoaza ceny JOJO jest ważna?

Prognozy cen JOJO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

