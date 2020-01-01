Tokenomika FORM (FORM) Odkryj kluczowe informacje o FORM (FORM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FORM (FORM) Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Oficjalna strona internetowa: https://official.four.meme/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284 Kup FORM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FORM (FORM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FORM (FORM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 439.87M $ 439.87M $ 439.87M Całkowita podaż: $ 572.30M $ 572.30M $ 572.30M Podaż w obiegu: $ 381.87M $ 381.87M $ 381.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 668.10M $ 668.10M $ 668.10M Historyczne maksimum: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Historyczne minimum: $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 Aktualna cena: $ 1.1519 $ 1.1519 $ 1.1519 Dowiedz się więcej o cenie FORM (FORM)

Tokenomika FORM (FORM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FORM (FORM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FORM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FORM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFORM tokenomikę, poznaj cenę tokena FORMna żywo!

